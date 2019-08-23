Запорізькі аудитори за січень – липень 2019 року забезпечили відшкодування втрат на суму майже 29 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень-липень поточного року забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму
майже 29 млн гривень.
Керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за результатами заходів державного фінансового контролю прийняли 37 управлінських рішень та врахували 56 пропозицій за результатами державних фінансових аудитів.
Аудитори передали до правоохоронних органів матеріали 9 заходів державного фінансового контролю, за якими розпочато 5 досудових розслідувань.
До підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлені порушення, у 15 випадках застосовані такі заходи впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних асигнувань. Одержувачами повернуто використані не за цільовим призначенням бюджетні кошти в сумі майже 314 тис. гривень.
За допущені фінансові порушення 52 особи притягнуто до відповідальності, одного працівника звільнено із посади.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області