Засновниці благодійного фонд «Емоція» сестри Злата і Анастаія Некрасови рятують жінок, що постраждали від домашнього насилля

Щойно дізнавшись про трагедію, яка сталася 2 липня із 22-х річною запоріжанкою Анастасією Ковальовою, її землячки – сестри Злата і Анастасія Некрасови взялися допомагати врятувати життя дівчині. Нагадаємо, дівчину облив горючою рідиною і підпалив її коханий, в результаті чого вона отримала жахливі опіки тулубу, кінцівок та голови – в цілому, 90% поверхні тіла. В опіковому центрі Запорізької міської лікарні екстреної медичної допомоги дівчині зробили 2 операції, останню 9 липня, під час якої в неї зупинилося серце, але лікарям вдалося його запустити. Волонтери, а в їх числі Злата і Анастасія Некрасови, збирали кошти на необхідні ліки та на операцію, яку могли б зробити дівчині лікарі в одній із провідних клінік за кордоном. На жаль, попри всі старання лікарів і підтримку, яку надавали запоріжці, 10 липня Анастасія, яка перебувала в реанімації в опіковому центрі, померла. Прощання з нею відбулося 13 липня в Свято-Покровському Соборі в Запоріжжі. В останню путь дівчину проводжали близько сотні містян.
Після смерті Анастасії Ковальової, її батьки передали всі зібрані кошти опіковому відділенню лікарні, де намагалися врятувати дівчину.
Як повідомили у департаменті охорони здоров’я Запорізької міськради, на ці гроші у відділення вже закупили два аероінсоляційні комплекси «Фенікс-МС». Вони призначені для лікування пацієнтів з обширними, в тому числі й з циркулярними, термічними ураженнями тулуба, верхніх та нижніх кінцівок, шиї та голови. Комплекс забезпечує максимальні умови для лікування тяжких хворих. Для опікового відділення також придбали три шприцевих насоси, два дерматоми і перфоратор шкіри.
Ще не встиг у запоріжців втамуватися біль від цієї трагедії, як повідомлення про новий випадок домашнього насилля, вчинений з особливою жорстокістю, сколихнув місцеву спільноту і всю Україну. 25-річна молода мати Анастасія Шаповалова вклала спати двох дітей та лягла відпочивати сама, а вже під ранок вона прокинулася від шаленого болю: її чоловік, батько її дітей їй на обличчя і у рот вилив каструлю окропу. Молода жінка через напад свого чоловіка отримала 21% опіків тіла, а також пошкодження слизової оболонки рота, горла і стравоходу.
Знову волонтерки Злата і Анастасія кинулися на допомогу постраждалій дівчині. У перший же день вони привезли в лікарню необхідні медикаменти. І це реально допомогло полегшити стан постраждалої. Нині молода жінка вже іде на поправку. Вона уже перенесла першу операцію. Їй успішно пересадили шкіру в області лівих зап’ястя, плечового суглоба, ока і шиї,
– Яке має право чоловік робити таке з жінкою ?! Чому це залишається безкарним? І це, на жаль, не поодинокі випадки. Я не боюся гучних імен, я буду піднімати це питання не залежно від прізвищ. не мають права чоловіки калічить жінок!- стверджує волонтерка Злата Некарсова.
Сестри вирішили об’єднати жінок, які потерпають від домашнього насильства, щоб навчити їх захищати себе і своїх дітей. На першу зустріч, яку вони проведуть у конференц=залі запорізького готелю «Інтурист» 7 вересня, прийдуть понад 100 жінок. Реєстрацію на захід волонтерки проводять у соцмережі.
Дівчата підключили до цієї роботи юристів і адвокатів.
– Ми уклали угоду з Анастасією Шаповаловою про надання правової допомоги. Ми будемо представляти інтереси потерпілої в кримінальному провадженні на умовах pro bono (Дослівно — для суспільного добра, означає послуги, що надаються добровільно і безоплатно, для користі громади, особливо для тих осіб, які не мають коштів для оплати цих послуг.- Авт.)- розказала Злата Некрасова.
Волонтерки передбачають забезпечити таку допомогу всім, хто потерпає від домашнього насильства.
Втім, не тільки проблемами постраждалих жінок опікуються сестри Некрасови.
– Раз а місяць ми робимо свято нашим діткам з Оріхівського дитячого притулку( Оріхівський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. – Авт.). Щоразу це незабутні емоції і багато щастя, все що робиться-завдяки всім, хто має бажання і можливість поділитися шматочком свого серця з цими малюками, – поділилася Анастасія Некрасова.
Останній візит сестер малюки запам’ятають надовго. Адже вони відвезли дітлахів до розважального центру «Африка», де малих бавили і смачно пригощали. Також дівчата придбали хлопцю, який того потребував, необхідний одяг. А ще планують придбати для центру 15 новеньких дитячих ліжечок і тумбочок.
Єлизавета Броницька
На конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити добро»
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