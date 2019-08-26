Вчора, 24 серпня, самодіяльний гурт 9 полку оперативного призначення військової частини 3029 НГУ разом з агітаційною групою завітали на святкування Дня Незалежності у місті Бердянськ під час якого проходив щорічний музичний фестиваль «ПроRock».
Третій рік поспіль в Бердянську організовують рок-фестиваль на честь українського музиканта, продюсера і актора Кузьми Скрябіна. В цьому році “ПроRock” об’єднали з офіційними заходами до Дня незалежності. Творчі колективи міста виконали найпопулярніші хіти Скрябіна.
Традиційно у концерті прийняв участь музичний бенд військової частини 3029 Національної гвардії України, який запалив серця присутніх на головній площі міста драйвовим виконанням українських хітів та завершив цей чудовий, святковий вечір.
«Це було неймовірно круто! Такий заряд енергії несуть ці хлопці. Ніколи б не подумала, що військові можуть так круто співати та грати…» – поділилась Ганно, мешканка міста Бердянска.
Гвардійці також спілкувались з молоддю та розповідали про умови військової служби за контрактом у військовій частині 3029 та запрошували бажаючих вступати до лав Національної гвардії України.
#3029NGU
Гвардійський десант у Бердянську
Вчора, 24 серпня, самодіяльний гурт 9 полку оперативного призначення військової частини 3029 НГУ разом з агітаційною групою завітали на святкування Дня Незалежності у місті Бердянськ під час якого проходив щорічний музичний фестиваль «ПроRock».