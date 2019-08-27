Аби Настя отримала повний курс лікування, необхідно зібрати 900 тисяч грн.

На допомогу небайдужих сподівається 17 річна Настя Мироненко з Мелітопольського району. Торік лікарі встановили їй невтішний діагноз – лімфома Ходжкіна 2 ступеня (онкологія).
Злоякісну пухлину у Насті Мироненко лікарі діагностували випадково у жовтні 2018-го. Дівчина застудилася, але банальна хвороба дала ускладнення – пневмонію. Стан здоров’я дівчини був вкрай тяжким, лікарі терміново доправили її до Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні, де й прооперували.
«Насті зробили операцію, з легень відкачали рідину. Тоді вперше на знімках лікар побачив пухлину. Направив на аналізи, які підтвердили його припущення – пухлина була злоякісною. Насті встановили діагноз – лімфома Ходжкіна», – розповідає її сестра Юлія Гронь-Мироненко.
Ця новина для Насті та її рідних прозвучала як вирок… Вчорашні мрії про випускну сукню та майбутню професію залишилися нездійсненими. Натомість з’явилося нове бажання – якомога швидше одужати. Протягом останнього року дівчина намагається подолати хворобу: постійно перебуває у лікарні та отримує необхідне лікування. На сьогодні Настя пройшла 10 курсів хіміотерапій, однак не всі з них давалися легко.
«Після другого курсу хімії, лікування були змушені призупинити і перевели Настю до реанімації, бо виникли проблеми із серцем. У перикарді почала накопичуватися рідина, її прооперували. Коли серце почало повноцінно працювати, хіміотерапію продовжили і хвороба почала відступати»,- розповідає Юлія Гронь-Мироненко.
Та, на жаль, остання томографія (27.05.19) показала невтішну динаміку: почала з’являтися не тільки пухлина, а й новоутворення. Лікарі вирішили, що Насті необхідна операція – пересадка кісткового мозку – і перевели до Національної спеціалізованої лікарні Охматдет. Однак операцію відтермінували, бо Настя увійшла до 10 % пацієнтів, котрим за медичними показниками її не можна робити.
«Перед операцією організм хворого має бути у ремісії, щоб витримати операцію, а хімія не вводить у ремісію. Допомогти може тангентна терапія. Та вартість однієї ампули необхідного препарату від 135 тисяч грн., а ампул необхідно 8. Для нас – це нереальні гроші», – говорить Юлія Гронь-Мироненко.
Аби Настя отримала повний курс лікування необхідно зібрати 900 тисяч грн. Якщо препарат допоможе – дівчині зроблять операцію, донором буде сестра. Рідні Насті сподіваються на будь-яку фінансову допомогу, кожна гривня – для них надія на одужання.
Перерахувати кошти можна на такі карти:
Карта ПриватБанку : 4149-4996-4723-2584
Гронь (Мироненко) Юлія Олегівна (рідна сестра Насті )
Карта Приват Банку: 5168 7573 9773 6788
Мироненко Олег Олександрович (батько Насті)
Карта ОТП банку: 5100 9473 0078 0120
Мироненко Лілія Анатоліївна (мама Насті)
Телефон сестри Юлі : 098-870-12-23.
Елла Світоліна