Бліц опитування: Яке саме місце посідає святкування дня Незалежності в ієрархії ваших особистих свят?

1.Богдана, студентка:
-Це одне з найулюбленіших моїх свят, бо це день народження нашої Батьківщини. У дитинстві батьки завжди мене брали з собою на якісь заходи, а зараз самі ходимо з друзями. Хочеться аби цей день святкувався завжди яскраво, гучно, аби все місто виходило на вулиці.
2.Дмитро, студент:
– В мене головне свято мабуть все ж таки день народження, а потім Новий рік, а потім вже інші свята. Хоча день Незалежності я теж шаную, це головне державне свято.
3.Марьяна, косметолог:
-Раніше, ще кілька років потому день Незалежності я навіть не завжди помічала, ну хіба що як ще один вихідний день. А зараз це одне із головних свят, про які завжди пам’ятаєш. Хоча Новий рік я теж дуже люблю.
4.Олена, тренер:
-Якось я не схильна виділяти одне свято над іншим. Все залежить від настрою, від ситуації, від робочого графіку. Коли багато працюєш, то взагалі забуваєш про наступні свята.
5.Остап, автослюсар:
-Всі свята люблю. Ну а день Незалежності, день Захисника Вітчизни, це звичайно особливі свята, це наша любов до України. Тому і вважаю їх головними святами, і державними, і особистими