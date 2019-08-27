Гвардійці у краєзнавчому музеї Запоріжжя

Вихідними днями військовослужбовці строкової служби 9 полку оперативного призначення НГУ відвідали видатний Запорізький обласний краєзнавчий музей, який заснували ще у 1921 році, будівля якого є пам’яткою архітектури міста Запоріжжя.
У музеї проходила виставка композиції присвячених 28-ій річниці Незалежності України. Гвардійці отримали багато цікавої інформації про створення української держави, а також про Запорізький край, який по праву називають колискою української державності – краєм славетних Запорізьких козаків.
«Я у захваті від відвідування цього музею, тут, на півдні України, своя цікава, багата історія. Мені дуже сподобалось…» – прокоментував гвардієць солдат Іван Свиридюк.
#3029NGU