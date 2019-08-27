Парк Громади – живий символ успішної спільнодії

Представники запорізької громади виборюють своє право на парк у судах і власноруч висаджують власним коштом нові дерева.
Єлизавета Броницька
На конкурс журналістських матеріалів «Дій активно. Живи позитивно»
На місці знищеного запорізьким бізнесменом, а віднедавна і новобраним народним депутатом Верховної ради України від медведчуківської «Опозиційної платформи «За життя», Володимиром Кальцевим майже рік тому парку Яланського у центрі Запоріжжя нині вже потроху піднімаються і зеленіють нові деревця. Нагадаємо, 7 серпня 2018 року за кілька годин під охороною десятків тітушок в сквері спиляли близько 600 дерев. На той момент діяло рішення суду, яке забороняло нищення дерев. Але ділки всупереч цьому рішенню, покладаючись на свою безкарність, все ж знищили багатолітні зелені насадження. В їх числі і відросток від славнозвісної Тарасової груші. Мова про дерево, під яким, за інформацією краєзнавців, відпочивав тарас Шевченко, коли перебував на Запоріжжі.
Обурені запоріжці піднялися на захист парку.
Запорізькі активісти і небайдужі жителі міста висадили тут ще навесні цього року 17 молодих дубків, їх безкоштовно надав власник місцевого розплідника дерев. А торішньої осені тут посадили 30 молодих кленів, які активістам безкоштовно надали їх однодумці з Білої Церкви. А ще раніше жителі з навколишніх будинків принесли кілька саджанців і посадили їх на місці, яке на той час вже перетворилося на голу пустелю.
На акції з озеленення сюди приходять чимало запорожців, в тому числі – люди похилого віку, сім’ї з дітьми. А потім вони ще й регулярно поливають свої дерева. Тож нині ця рекреаційна зона посеред залізобетонного мегаполіса потроху відновлюється.
Захисники парку виставили поблизу свій блок-пост – білосніжний намет і картою-проектом, на якому детально розписано всі етапи відродження парку. Зацікавлені запоріжці підходять до активістів, цікавляться перебігом подій і залишають свої підписи під вимогою до міської влади поновити тут парк.
– Парк Яланського вже отримав у місті назву парку Громади. Ми бачимо, що міська влада не цікавиться цим питанням і фактично допомагає недобросовісному орендарю доводити парк до такого стану. Ця акція – задля відновлення парку Яланського. Громада взяла його під свій захист. Після завершення судів щодо повернення скверу до власності громади, буде конкурс проектів і потім – його реконструкція. Сьогодні акція показує, що справа відновлення парку жива. – пяснив один із лідерів руху за порятунок парку Денис Тарасов.
За його словами, зараз в запорізьких судах триває процес оскарження дозволу фірмі згаданого вище Володимира Кальцева на будівництво тут торгового центру, а також виділення земельної ділянки фірмі-забудовнику в оренду. Запоріжці вірять, що їм вдасться відновити свій парк.
Конкурс журналістських матеріалів «Дій активно.Живи позитивно» ініційований «Благодійним фондом Олександра Шевченка» та Українським журналістським фондом.