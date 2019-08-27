Патріотичний експромт

Патріотичний експромт

Саме такий експромт влаштував запорізький активіст Олександр Харьківський під час Маршу волі на день Незалежності. Олександр відомий мешканцям Запоріжжя як учасник усіх патріотичних акцій, людина щира, небайдужа серцем, з неабиякою фантазією, та як вуличний художник та маляр, що працював над оздобленням підземних переходів біля універмагу «Україна», вулиці Сталеварів, та інших об’єктів у місті.
Цього разу Олександр, який йшов із прапором в голові колони на Марші волі, вирушив уперед, добіг до зупинки міського транспорту «пл. Фестивальна», де і «осідлав» міський тролейбус, що рухався у зустрічному до колони напрямку. Перформанс Олександра оцінили учасники маршу щирими посмішками, вигуками, оплесками і привітаннями.

Олександр Максимов

Суспільство