Патріотичний експромт

Саме такий експромт влаштував запорізький активіст Олександр Харьківський під час Маршу волі на день Незалежності. Олександр відомий мешканцям Запоріжжя як учасник усіх патріотичних акцій, людина щира, небайдужа серцем, з неабиякою фантазією, та як вуличний художник та маляр, що працював над оздобленням підземних переходів біля універмагу «Україна», вулиці Сталеварів, та інших об’єктів у місті.
Цього разу Олександр, який йшов із прапором в голові колони на Марші волі, вирушив уперед, добіг до зупинки міського транспорту «пл. Фестивальна», де і «осідлав» міський тролейбус, що рухався у зустрічному до колони напрямку. Перформанс Олександра оцінили учасники маршу щирими посмішками, вигуками, оплесками і привітаннями.
Олександр Максимов