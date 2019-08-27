У вересні аграріїв запрошують до школи

Від побудови бізнес-плану – до експорту готової продукції. Вже незабаром, 4 вересня у Запорізькій торгово-промисловій палаті стартує навчання у бізнес-школі для аграріїв «AgroSchool». Захід організовується Центром інформаційної підтримки бізнесу м. Запоріжжя, основаним на базі Запорізької ТПП за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи #EU4Business Європейського Союзу.
На учасників чекають чотири модулі, у кожному з яких – по два навчальні дні у вересні, жовтні, листопаді та грудні.
Разом з провідними українськими експертами будемо вивчати:
– інструменти фінансової підтримки компаній;
– впровадження стандартів НАССР;
– підготовку товару до експорту;
– ІТ-інструменти для аграріїв.
Формат заходу передбачає також індивідуальні консультації з тваринництва, рослинництва, ягідництва та інших напрямів сільського господарства.
У числі спікерів – Микола Ларін, експерт у галузі міжнародної торгівлі, сертифікований консультант Торгово-промислової палати України з питань експорту:
«Ми навчимо українських виробників шукати партнерів за допомогою інструментів, що надають торговельні електронні майданчики, вірно розраховувати експортні ціни та конкурувати на закордонних ринках.
Адже основна проблема як початківців в експортній діяльності, так і практикуючих полягає у спільних помилках, серед основних зазначимо: незнання ринків збуту, необізнаність щодо експортно-імпортних операцій, ігнорування ризиків у міжнародній торгівлі, відсутність перевірки контрагентів, непрофесійна підготовка експортних контрактів, незнання механізмів функціонування закордонних ринків тощо. Відповіді на ці та багато інших питань учасники курсу зможуть дізнатися в Агрошколі».
Детальна інформація за тел. (061) 233-11-72, (050) 484-11-97, e-mail: zaporizhzhia@bisc.org.ua, info1@cci.zp.ua
Реєстрація на сайті:
https://www.cci.zp.ua/presscentr4/novosti4/5621-u-veresni-zaporizka-tpp-zaproshue-do-agroshkoli