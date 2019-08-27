У вересні Славутич вперше стане столицею семантичного сюрреалізму

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Запрошуємо усіх охочих взяти участь в Арт – резиденції «Сюрреалізм у просторі постмодернізму Славутича», що відбудеться 09 – 15 вересня 2019 року у місті Славутич Київської області.
Проект реалізується КП «Агентство регіонального розвитку» Славутицької міської ради у співпраці з відділом культури, національностей та релігії за ідеї художника Юрія Расіна в рамках програми Уряду та Міністерства культури України «Малі міста – великі враження». Програма має на меті посилювати інтеграції культурної спадщини в життя громад; підвищувати економічну привабливість культурної спадщини та її сталого використання; залучення зацікавлених сторін до креативних індустрій для розвитку громад.
Мета проекту – через мистецтво сюрреалізму привернути увагу громадськості до проблеми пост-Чорнобиля у просторі постмодернізму унікального міста-супутника ЧАЕС Славутича; культурне збагачення місцевої та міжнародної спільноти, посилення інтеграції культурної спадщини в життя громади міста та регіону.
Оргкомітет Арт-резиденції оголошує про завершення прийому заявок на участь у резиденції та початок конкурсного відбору, попередні результати якого будуть оголошені вже 21 серпня.
Тим часом команда проекту активно працює зі славутицькою спільнотою та оголошує про початок ще двох конкурсних відборів, але вже для славутичан. 19 серпня стартувала підготовка до відкриття двох виставок – «Мій Славутич у 3000 році» та «Фантастичний Славутич». Перша виставка має залучити юних художників до створення тематичних малюнків, друга – професійних фотографів та аматорів до показу міської ідентичності, унікальної історії, традицій, автентичності, ландшафту та архітектури міста Славутича через фотомистецтво. Умови участі у конкурсних відборах розміщені на офіційній сторінці Арт-резиденції та на веб-сайті arr.in.ua
Нагадаємо, що у програмі Арт-резиденції заплановано проведення урочистих церемоній, виставок, майстер-класів, екскурсій, концерту органної та інді-рок музики, тематичного семінару з розвитку туристичної дестинації «Славутич – Чорнобиль», благодійного аукціону картин, кінопоказів, виїзного пленеру в Чорнобильській Зоні Відчуження.
Будемо вдячні за поширення інформації про подію серед зацікавлених осіб.
Зв’язок з організаторами за телефонами (04579) 22250, 0503531135 (Арина Старовойтова, Марина Карасьова) або електронною поштою slavutich.ofis@gmail.com
Запрошуємо до Славутича – міста нових ідей!