В Запорізькій області у вересні буде проходити «Місячник зайнятості молоді»

Завдяки високому інтелектуальному потенціалу, мобільності та гнучкості молоді люди мають можливість впливати на суспільний прогрес, визначаючи майбутнє суспільства, держави та світового співтовариства. Одним з перспективних напрямків залучення молоді в суспільні процеси країни є забезпечення її робочими місцями. Молоді люди потребують допомоги і підтримки, аби отримати професію і освіту, влаштуватися на роботу, створити міцну забезпечену сім’ю.
З метою підвищення ефективності надання соціальних послуг, спрямованих на підтримку трудової активності молоді в сучасному економічному середовищі, підвищення рівня працевлаштування такої категорії громадян, обласною службою зайнятості у вересні 2019 року буде проводитися «Місячник зайнятості молоді».
У цей період в області будуть проведені заходи, спрямовані на забезпечення зайнятості молоді: засідання «За круглим столом» із залученням представників місцевих органів влади, роботодавців, громадських організацій; «Дні відкритих дверей служби зайнятості»; семінари, тренінги; ярмарки вакансій, аукціони претендентів, презентації професій, тощо.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47