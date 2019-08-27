Запоріжці щомісячно сплачують 50 мільйонів гривень військового збору

З початку року з доходів запорізьких платників податків до державного бюджету надійшло понад 350 мільйонів гривень військового збору. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, сплачена сума на 53 мільйони або на 18 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Керівник фіскальної служби області зазначив, що у регіоні щомісячні надходження військового збору складають, в середньому, 50 мільйонів, це майже на 8 мільйонів перевищує показник 2018 року.
Лідери з відрахувань платежу – підприємства, установи і підприємці м. Запоріжжя, які забезпечили майже 185 мільйонів гривень, що на 28,6 мільйона більше, ніж торік. Платники м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів спрямували 45,2 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – близько 32 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 23,8 мільйона, Вільнянського, Запорізького, Новомиколаївського районів – 16,5 мільйона тощо.
Усього станом на початок серпня в Запорізькій області військовий збір сплачують 64,7 тисячі суб’єктів господарювання, у тому числі понад 16 тисяч юридичних та 48 тисяч підприємців-фізичних осіб та громадян.
Головне управління ДФС у Запорізькій області