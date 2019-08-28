Читайте у газеті “Правда ЗП” за 29.08.2019р.

Друзі! У четвер, 29 серпня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Тож ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Скоро по всій країні пролунає дзвоник – до болю знайомий нам сигнал ставати до навчання. Стосуватиметься він не тільки школярів і студентів, вчителів, викладачів, вихователів, але й батьків. День знань цьогорік припадає на вихідний. Тож у неділю ще побайдикуємо, а вже у понеділок, 2 вересня, розпочнеться. Чим здивує нас нова українська школа, про яку вже так багато говорено? Про це дізнайтеся із свіжого випуску нашої газети.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Гіркий хліб заробітчанства за кордоном. Часом такі заробітки стають небезпечними. Про чергову загибель на заробітках та про те, як люди намагаються самотужки убезпечити своє життя, рекрутуючись на заробітки за межами України читайте в рубриці «Працевлаштування».
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
За програмою СБУ «На тебе чекають вдома» до нормального життя в Україні повертаються люди, які помилково встали на сторону сепаратистів. Історію повернення читайте у рубриці «Війна поруч»
Також пропонуємо вашій увазі справжні сенсації
Як «Червона рута» на Запоріжжі путчистів подолала? Сторінки новітньої української історії гортаємо із нашими сучасниками, свідками тих подій. Нині ж розповідь про путч ГКЧП в СРСР у середині 1991-го.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про…незвичайне святкування Дня незалежності України у Запоріжжі. А також дізнаємося від наших земляків, яке місце у своєму житті вони відводять цьому святу.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.
Читайте у газеті “Правда ЗП” за 29.08.2019р.
Друзі! У четвер, 29 серпня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.