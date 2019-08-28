Сотні запоріжців прийшли зранку на Майдан Героїв. Вбранні у вишиванки, святковий одяг та з урочистим настроєм запоріжці та гості міста вирішили по-особливому розпочати День незалежності України. Дитячі творчі колективи виконали віршові, пісенні патріотичні композиції, а всі присутні разом, у єдиному пориві заспівали Гімн України. На знак вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні пролунали сто ударів дзвону, як сто ударів серця кожного з полеглих.
По завершенні заходу люди поклали квіти до пам’ятного знаку Героям Революції Гідності.
Також кілька тисяч людей взяли участь у святковій ході центром міста. Вони пройшлися центральним проспектом Запоріжжя від бульвару Шевченка до майдану Героїв революції. Ходу очолили батьки загиблих українських військових, які несли їхні фотографії, та ветерани війни на Донбасі. По завершенню ходи на майдані Героїв революції учасники акції разом заспівали гімн України та вшанували хвилиною мовчання загиблих на Донбасі українських бійців, після чого відбувся молебень за Україну.
У цьому році традиційне святкування головного свята української державності перенеслося у центральний парк міста «Дубовий Гай». Обласна та міська влада підготували для запоріжців та гостей міста насичено розважальну програму, яку забезпечили професійні та аматорські колективи.
Біля центрального входу до парку гостей зустрічав та задавав настрою зведений духовий оркестр запорізьких військових частин. Тут працювали різноманітні локації- «Українська кухня», спортивна, ігрова. Міські палаци культури «Титан» та «Орбіта» порадували гостей святковими номерами від вихованців творчих колективів.
На малій сцені працював відкритий майданчик. Тут концертну програму підготували дитячі колективи та юні артисти закладів культури із Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей. Зокрема, ансамбль народного танцю «Барвограй» з м. Генічеськ продемонстрував українські та кримськотатарські танці. Запальний виступ на цій сцені подарував естрадно-духовий оркестр муніципального театру танцю у супроводі учасників поважного віку школи танцю «Ритми молодості» палацу культури «Титан».
Вже у вечорі на головній сцені свята виступили солісти народної творчої студії «Агt-Style» палацу культури «Орбіта». Пізніше – відомі гурти «Декаданc», «Франко», «Тhe Vagis Band». Родзинкою гуляння став виступ популярної української співачки ТАYANNA.
Головним подарунком запорожцям до Дня Незалежності став виступ співачки Tayanna. Учасниця національного відбору на Євробачення виконала свої головні хіти: “Леля”, “Шкода”, “Фантастична жінка”, “Плакала”.
Завершилася програма святковим феєрверком.
День Незалежності
Сотні запоріжців прийшли зранку на Майдан Героїв. Вбранні у вишиванки, святковий одяг та з урочистим настроєм запоріжці та гості міста вирішили по-особливому розпочати День незалежності України. Дитячі творчі колективи виконали віршові, пісенні патріотичні композиції, а всі присутні разом, у єдиному пориві заспівали Гімн України. На знак вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні пролунали сто ударів дзвону, як сто ударів серця кожного з полеглих.