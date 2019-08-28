Як стати цінним на ринку праці спеціалістом, який буде здатний конкурувати навіть з роботизацією?

Засновник Комп’ютерної Академії “ШАГ” Дмитро Корчевський поділився з нами своєю думкою з цього приводу:
“Сучасне технічне та програмне забезпечення обробляє величезні масиви даних, які не в змозі обробити людина. Але тільки людина може осмислювати та аналізувати, щоб на основі цих даних розробляти, приймати рішення, творити та створювати.
Відповідно, у навчанні необхідно зробити акцент на отриманні ключових навичок, притаманних лише людині. Потрібно змінити кут зору: не конкурувати з ІТ та технологіями, а використовувати цей інструмент на свою користь.”
Дмитро наводить приклад з власного досвіду, як цей підхід застосовується у методиці навчання в Академії:
Широкий досвід
Діти покоління Z йтимуть у світ необмежених можливостей. Саме тому за період навчання має бути тест-драйв різних напрямків. В Академії молоді студенти створюють мобільні додатки, розробляють роботів, проектують віртуальну реальність, вивчають основи програмування, роботу з соцмережами. Технічні вміння виходять за межі компетенцій вузьких спеціалістів в повсякденне життя. Діти вже зараз працюють над тим, що реально будуть використовувати в майбутньому
Сталий розвиток
Або ж lifelong learning. Процес навчання має бути безперервним. Твердження “Мені вже пізно вчитись” відійшло в минуле. Головне – щоб була мотивація. Пенсіонери відкривають власні блоги. Діти, в доповнення до шкільного предмету “Основи здоров’я”, вивчають основи кібербезпеки.
“Generation gap” – розрив між поколіннями – анулюється сам собою, коли онуки, батьки, дідусі й бабусі в одному IT-комьюніті обговорюють актуальні новини світу технологій.
Не боротьба, а співпраця
Знову ж таки, функціонал людини та комп’ютера принципово різний. Майбутнє, вірогідно, за “гібридними” технологіями, які поєднують в собі найсильніші здатності живого організму homo sapiens та потужних машин і програм.
Ступінь розвитку класичної школи
Сучасна школа – це не альтернативне новоутворення, що повністю відмінне від системи освіти, що вже існує. Це просто наступний рівень розвитку. Педагоги залишаться, просто їхня роль – не наглядач, і не джерело інформування. Це друг, наставник для дитини, який ділиться власним досвідом та допомагає почати власний шлях.
Digital-майбутнє
Успішна особистість знатиме свої інтереси і таланти. Роль педагогів і батьків – віднайти їх, та допомогти розвинути.
Аналітики розробили перелік з 650 професій майбутнього, 138 з яких – принципово нові. І звісно ж вони пов’язані з цифровими технологіями. IT-шники, а також ті, хто дружать з IT-сферою зараз “на коні”: ми знаємо про інновації по всьому світу, і так можемо прогнозувати майбутнє та відповідно підготуватись до нього.
Більше про Академію
Комп’ютерна Академія ШАГ готує висококваліфікованих професіоналів для digital-ринку в 20 країнах світу, у 73 філіях, з 1999 року. Випускники Академії працюють в Amazon, Skype, IBM, EPAM, … .
Є комплексна освіта, спеціалізовані професійні курси, індивідуальне навчання. Для дітей ми створили тест-драйв професій майбутнього. Дитина може спробувати себе в різних областях ІТ-індустрії і визначити, наскільки йому це подобається.
Зараз це єдиний в Україні приватний заклад освіти, який отримав державну ліцензію для закладів і середньої, і вищої освіти. Тобто, ви можете отримати офіційний диплом, наприклад, розробника програмного забезпечення. Або ваша дитина може стати офіційним випускником IT STEP School. З вересня починають функціонувати дві школи в Києві, та Львові. Будемо раді вітати!)
Знаходьте актуальну інформацію на нашому сайті: https://itstep.org/
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