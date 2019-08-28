Конкурс талантів Бердянщини

У міському палаці культури ім. Шевченка пройшли два фінальних конкурсу «Таланти Бердянщини. Діти» і «Таланти Бердянська. Діти». Цей багаторічний конкурс спрямований на всебічний розвиток дітей міста і Бердянського району, а також на підтримку їх талантів. В районному конкурсі взяли участь дев’ятеро дітей, кожен з яких представив по два творчих номера. Вони змагалися в рамках трьох жанрів: вокал, хореографія та розмовний жанр. Конкурс запам’ятається глядачам народним колоритом і дитячою безпосередністю. У міському конкурсі свої номери представили 20 учасників. Вони також підготували по два номери, які підкорили глядачів і суддів артистизмом і креативністю. Після тривалого обговорення члени журі оголосили список з восьми переможців. Переможці фіналу двох конкурсів були нагороджені грошовими сертифікатами номіналом 1000 грн, а решта учасників отримали в подарунок сучасні портативні колонки.