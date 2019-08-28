ЛОКАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ: МІСЦЕВА ВЛАДА МАЄ ЗАХИЩАТИ ПРАВА ЖІНОК І ДІВЧАТ

Національний план дій України з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» націлює місцеву владу створити умови щодо захисту прав жінок і дівчат, які постраждали від військового конфлікту на Сході України. Завдяки зусиллям Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» та активних жінок місцеві громади Запорізької області активно долучаються до впровадження положень цього важливого документу в життя.
Головне сьогодні – не стояти осторонь тих, хто в результаті війни залишився без домівок, страждає від сімейного насильства, відмежувався від світу, затамувавши в собі біль душі. Тому в громадах мають бути місцеві плани дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека», які б допомагали жінкам і дівчатам, які пострадлали внаслідок гендерно обумовленого насильства. На цьому наголошувала на інтерактивних зустрічах з представниками влади, жінками-депутатками, активістками міст Молочанськ та Василівка голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє», керівниця проекту «Активізація громадськості та влади для локалізації 1325» Тамара Огородова.
Вона зазначила, що Резолюція Ради Безпеки ООН – це документ, який не потребує ратифікації парламентом та на виконання якого необхідно створювати Національні плани дій. Україна прийняла такий план у 2016 році, через два роки його переглянула та оновила. Важливими напрямками є підготовка кадрів, хто має опікуватись проблемами постраждалих, моніторинг ситуації щодо наслідків збройної агресії. Значна увага приділяється посиленню ролі жінок і дівчат. Передбачається залучення їх до прийняття рішень, реалізації соціальних програм і проектів, спрямованих на відновлення миру та безпеки, протидії гендерно зумовленому насильству, наданні допомоги постраждалим від конфліктів. Місцеве самоврядування може створити умови життя людей, хто проживає в громаді, безпечними для всіх.
Переосмислюючи реалії дня, громади Запорізької області вже поступово змінюють вектор своєї місцевої політики й намагаються толерантно вирішувати злободенні питання. На шляху демократичного розвитку місто Молочанськ. Тут пильну увагу приділяють, зокрема, учасникам АТО. Майже 200 осіб у цій місцевості потребує турботи. 14 – це діти учасників антитерористичної операції. На зустрічі відзначили важливість моніторингу потреб та їх врахування у місцевій політиці. Також наголосили на ролі батька у вихованні дітей, чого часто не вистачає в сучасному житті. Як показує досвід, у дитячому садочку, коли на заміну поставили чоловіка-музичного керівника, діти були в захваті. Досвід американського суспільного проекту «Соціальний тато» для дітей, у кого загинув батько, викликав зацікавлення.
Актуальним на сьогодні є врахування інтересів усіх громадян, хто проживає на території: і чоловіків, і жінок, і хлопчиків, і дівчаток. Особливо тих, хто потерпів від сімейного насильства. Адже статистика пригнічує. За даними Фонду народонаселення ООН, 2016 року в Україні загинули в військових діях 164 жінки, а від сімейного насильства – 601. Заходи щодо впровадження Резолюції Ради Безпеки ООН «Жінки. Мир. Безпека» у громадах, які проводить фонд «Єдність» за майбутнє», – то компас, який спрямовує представників влади до роботи над локалізацією цього міжнародного документу.
Після участі в тренінгу активістки м. Василівка надихнулись на реалізацію заходів на виконання Резолюції 1325 у своїй громаді. Міська голова Людмила Цибульняк підтримала цю ініціативу.
– Якщо ми зробимо моніторингове дослідження потреб внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та їхніх сімей, вивчимо питання, яка група населення чого потребує, то це дасть нам змогу працювати системно.
Депутатка Тетяна Овчиннікова-Руденко наголосила: «Коли з бюджету виділили дві квартири для сімей учасників АТО, то, в першу чергу, звертали увагу на матеріальний стан сімей. Завжди намагаємось враховувати потреби жінок.».
На сьогоднішній день невелика представленість жінок на державному рівні, де приймаються рішення. Це значно вплинуло на соціальну спрямованість пріоритетів. І зараз в Україні сформовані найнижчі в Європі соціальні стандарти. Мінімальна зарплатня, пенсія, соціальна допомога, прожитковий мінімум. Тож жінки повинні єднатися заради вирішення проблем, які спричинив військовий конфлікт на Сході України.
Учасниці заходів відзначили, що такі зустрічі важливі, бо більше дізналися про Резолюцію Ради Безпеки 1325 «Жінки. Мир. Безпека.», Національний план дій, Обласний план дій та висловили зацікавленість щодо локалізації Резолюції 1325 у своїх громадах.
Більше фото – на Facebook-сторінці фонду «Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»/Unity for the Future»
https://www.facebook.com/ZaporizhzhiaCharitableFoundationYednistZaMaibutne/
Контактна особа: Оксана Дроздовська, 098-44-201-78, 099-379-86-42 (Viber),
e-mail: zbf.ednist@gmail.com
Захід був проведений в рамках проекту «Активізація громадськості та влади для локалізації 1325», що реалізовується за підтримки Проекту «Рівність заради безпеки» за підтримки Українського жіночого фонду