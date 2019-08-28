Енергійним флеш-мобом відкрили танцювальні колективи міста “Скрябін-фест”, що став вже традиційним на День Незалежності у Бердянську.
На згадку про українського співака, патріота Андрія Кузьменка творчі молодіжні колективи виконали пісні групи “Скрябін” та інших українських і зарубіжних виконавців. Фестиваль проводиться в третій раз, він зумів заробити репутацію сімейного заходу, який відвідують жителі різного віку. Серед бердянців і гостей міста, які відвідали концерт на Приморській площі, багато хто підспівували всім пісням “Скрябіна”, які прозвучали в цей вечір.