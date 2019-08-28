Свято борщу відбулося в мальовничому селі Омельник, що входить до складу Преображенської об’єднаної територіальної громади Оріхівського району. Приурочили його до Дня незалежності. Вшановувати головне українське свято з національними смаколиками – це традиція Преображенської ОТГ. Торік тут усіх пригощали галушками, а позаминулого – найсмачнішими у світі варениками. Свято борщу відбувалося просто неба. Пригощали ним усіх охочих. До борщу подавали галушки, пампушки, сало. На вшанування головної української страви ще й співали та танцювали.