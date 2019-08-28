У Запоріжжі відбудеться другий музичний фестиваль Khortytsia Freedom

Він пройде з 31 серпня по 1 вересня в парку Металургів. Як розповів на прес-конференції в запорізькому туристичному інформаційному центрі заступник міського голови Анатолій Пустоваров, в цьому році на трьох сценах:
-Freedom Stage
-Ethno Stage
-Wake UP Stage
виступлять 35 виконавців і груп, серед яких як новачки, так і справжні зірки української сцени, Alyona Alyona, Karna, Green Grey Motanka Epolets Yuko, Був’є, Піанобой, Чумацький шлях, Кораллі, Один в каное, Кімната Гретхен, Арсен Мірзоян, Мамаріка, Mad Heads, Kazka і багато інших.
Цього разу очікується до 50 тисяч гостей, серед яких жителі Києва та Київської області, Дніпра, Харкова, Одеси, Львова, Сум, Івано-Франківська, Кривого Рогу, Тернополя, Черкас, Кременчука, Луцька та райцентрів області. Всі хостели та готелі міста вже заброньовані.
Вхід принципово буде безкоштовним.
Всі виступи будуть починатися о 15.00 і закінчуватиметься о 23.00. Робота міського транспорту буде продовжено.
За словами заступника директора – начальника управління туризму департаменту культури та туризму Запорізької міської ради Катерини Симонової, починати фестиваль буде традиційно запорізька група – цього разу це «Декоданс».
Крім того, гостей фестивалю чекають чотири екскурсії, на яких можна познайомитися з історією та визначними пам’ятками Запоріжжя і острова Хортиці.
Керівник громадської організації «Запоріжжя. Платформа спільних дій» Ірайсат Магомедаліева розповіла, що в рамках фестивалю, крім фудзони, дитячої зони і фотозони буде присутня і алея громадських діячів, де про себе розкажуть більше 20 громадських організацій з усієї країни. Там буде присутня і очолювана нею організація. Вона, наприклад, представить карту міста, де всі бажаючі за допомогою стікерів можуть прикріплювати свої побажання щодо змін в будь-якому з районів міста. «А ми все зберемо і проаналізуємо», – сказала вона.
Всього, за словами Анатолія Пустоварова, загальний бюджет фестивалю становить близько 3 млн. Гривень, з них з бюджету міста було виділено 1 млн. 100 тисяч гривень, 1 мільйон спонсори та партнери і решта суми – це різні негрошові вливання від партнерів. інфраструктура, промоушн, техніка та інше.
У Запоріжжі відбудеться другий музичний фестиваль Khortytsia Freedom
Він пройде з 31 серпня по 1 вересня в парку Металургів. Як розповів на прес-конференції в запорізькому туристичному інформаційному центрі заступник міського голови Анатолій Пустоваров, в цьому році на трьох сценах: