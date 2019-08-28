Власники та орендарі запорізьких земель сплатили 636 мільйонів гривень

З початку року до бюджетів громад Запорізького регіону надійшло 636 мільйонів 416 тисяч гривень плати за землю. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, землекористувачі збільшили відрахування порівняно з минулорічними на 28,3 мільйона.
Зокрема, від підприємств, установ і організацій надійшло понад 531 мільйон, що на 25 мільйонів більше ніж торік. Громадяни-власники землі поповнили бюджети на 105 мільйонів, це перевищує рівень сплати у 2018 році на 3,3 мільйона.
Найбільші суми сплачено за землі м. Запоріжжя – 236 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 80 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 55 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 51 мільйон, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 41,5 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 40,5 мільйона тощо.
Всього на Запоріжжі 285 тисяч фізичних осіб та 9 тисяч суб’єктів господарювання-юридичних осіб є платниками земельного податку та орендної плати. Фізичні особи перераховують платіж один раз на рік упродовж 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Головне управління ДФС у Запорізькій області