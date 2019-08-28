Гурт «Хорея козацька» у концертному залі ім. М. Глінки Запорізької обласної філармонії презентував запоріжцям «Пісні Української революції». Це спільний проєкт Українського інституту національної пам’яті, народного артиста України Тараса Компаніченка та київського гурту «Хорея Козацька», присвячений 100-річчю Української революції 1917-1921 років.Народний артист України Тарас Компаніченко розповів глядачам, що гурт виконує музику Руси-України різних епох: середньовіччя, ренесансу, бароко, класицизму, романтизму та окремі твори ХХ століття, демонструючи різні пам’ятки української культури. Колектив знаний як в Україні, так і за кордоном.
Проєкт «Пісні Української революції» зібрав твори, знайдені в архівах України та інших країн. Авторами більшості пісень, що увійшли до альбому, є класики української літератури, такі як Олександр Олесь, Грицько Чупринка, Микола Вороний, Христя Алчевська та інші. Композитори – Кирило Стеценко, Микола Леонтович, Олександр Кошиць, Яків Степовий, Павло Синиця, Костянтин Богуславський, Левко Ревуцький. Як упевнилися гості концерту, ці авторські композиції про прагнення до свободи залишаються актуальними і сьогодні.
Глядачі бурхливими оплесками дякували виконавцям за прекрасний вокал і віртуозне виконання музики на багатьох старовинних інструментах.
Виступ Козацької Хореї
Гурт «Хорея козацька» у концертному залі ім. М. Глінки Запорізької обласної філармонії презентував запоріжцям «Пісні Української революції». Це спільний проєкт Українського інституту національної пам’яті, народного артиста України Тараса Компаніченка та київського гурту «Хорея Козацька», присвячений 100-річчю Української революції 1917-1921 років.Народний артист України Тарас Компаніченко розповів глядачам, що гурт виконує музику Руси-України різних епох: середньовіччя, ренесансу, бароко, класицизму, романтизму та окремі твори ХХ століття, демонструючи різні пам’ятки української культури. Колектив знаний як в Україні, так і за кордоном.