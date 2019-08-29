5000 запорізьких дітей отримали в подарунок шкільні набори від Метінвесту

В рамках щорічної корпоративної програми «Перший раз – в перший клас!» Запорізькі підприємства Метінвесту – «Запоріжсталь», «Запоріжвогнетрив», «Запоріжкокс» і Запорізький ливарно-механічний завод – подарували понад 5000 школярам – дітям співробітників шкільні рюкзаки та комплекти навчального приладдя. На це компанія направила близько 3 млн гривень.
27-28 серпня на площі Маяковського в м. Запоріжжі була організована святкова розважальна програма, під час якої вручили подарунки до Дня знань для дітей співробітників підприємств Метінвесту. Першокласники отримали шкільні ранці з усіма необхідними навчальними приладдям, а діти віком від 7 до 16 років отримали в подарунок повний комплект канцелярських предметів, необхідних для навчання.
«Щороку, за доброю традицією, Метінвест вітає запорізьких дітей з Днем знань, забезпечуючи їх усіма необхідними навчальними приладдям для школи. Ми щиро бажаємо дітям впевнено йти дорогою знань, розширювати свій світогляд і ерудицію», – зазначив Генеральний директор «Запоріжсталі» Ростислав Шурма.
З 1 вересня за парти в Запоріжжі сядуть понад 65 тисяч школярів, і кожна дванадцята дитина почне навчальний рік з подарунками від Групи Метінвест.
Корпоративна програма «Перший раз – в перший клас!» охоплює всіх дітей шкільного віку, чиї батьки працюють на підприємствах Групи. У 2019 шкільне приладдя від Метінвесту отримають понад 30 тисяч школярів.
Довідка:
ПАТ «Запоріжсталь» – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого широко відома і користується попитом у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу.
Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г / к рулон, г / к лист, х / к лист, х / к рулон з вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.
Основними споживачами продукції комбінату є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники побутової техніки.
Прес-центр ПАТ «Запоріжсталь»