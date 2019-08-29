Держпродспоживслужою Запорізької області не допущено в обіг понад 36,0 тон продукції тваринного та рослинного походження

В поточному році фахівцями ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області було оглянуто на забійних пунктах і подвірно майже 40,0 тис. голів сільськогосподарських тварин, в тому числі: 5,6 тис – великої рогатої худоби, 22,8 тис. – свиней, 11,1 тис.- овець та кіз. Перед забоєм усі тварини піддані клінічному огляду.
При проведенні ветеринарно – санітарної експертизи на забійних пунктах виявлено 42 випадки різних хвороб, що становить 0,1 відсоток від загальної кількості оглянутих тварин.
В лабораторіях ветеринарно – санітарної експертизи ринків області проведено понад 63,4 тис. експертиз. При цьому виявлено більше 2,7 тис. випадків хвороб тварин або 4,2 відсотки від загальної кількості.
Уражені частини органів направлені на утилізацію відповідно до вимог «Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно – санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів.
Всього не допущено до реалізації 36,119 тон підконтрольної продукції тваринного та рослинного походження (туш тварин, молокопродуктів, рибопродуктів, яєць курячих, меду, рослинної продукції тощо).
Зокрема, за результатами ветеринарно – санітарної експертизи не допущені до реалізації:
– молокопродукти – з причин відсутності ветеринарних документів, механічного забруднення, фальсифікації (водою, содою, крохмалем, а сметани кисломолочним сиром), недоброякісних органолептичних показників (колір, смак, запах), підвищеної кислотності, низької густини, низького вмісту жиру молока, торгівлі молоком в брудному та не дозволеному посуді, з землі;
– яйця курячі – з причин відсутності документів, які б підтвердили походження, якість та безпеку, супровідних ветеринарних документів, брудної шкаралупи, невідповідності органолептичним показникам, порушень умов маркування, вадою «тумак»;
– рибопродукти – з причин відсутності документів, які б підтвердили походження, якість та безпеку, супровідних ветеринарних документів, торгівлі: рибою домашнього виготовлення, забороненою до реалізації (під час нересту, осетрові), ураженою гельмінтами, без дозволу державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
– рослинні продукти – з причин торгівлі без дозволу державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ринку, підвищеного вмісту нітратів, ураження морозом, гниллю, пліснявою, домашнього виготовлення, брудні продукти, пошкодження фруктів личинками комах;
– інші харчові продукти– з причин торгівлі без дозволу державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (фарш домашнього виготовлення), відсутності документів, які б підтвердили походження, якість та безпеку, супровідних ветеринарних документів (сало, напівфабрикати, м’ясо, тощо), неякісної органолептики зерна (запах нафтопродуктів), рослинної олії (підвищена кислотність, запах нафтопродуктів).
Тож радимо споживачам користуватись послугами лише стаціонарної мережі продуктових магазинів, ринків, торговельних комплексів.
Продукція на стихійних ринках може загрожувати здоров’ю, адже не проходить ветеринарно – санітарної експертизи.
Під час купівлі продукції на ринках вимагайте експертний висновок лабораторії, якщо купуєте в крамниці – супутні документи, які підтверджують безпечність цієї продукції.
Держпродспоживслужою Запорізької області не допущено в обіг понад 36,0 тон продукції тваринного та рослинного походження
В поточному році фахівцями ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області було оглянуто на забійних пунктах і подвірно майже 40,0 тис. голів сільськогосподарських тварин, в тому числі: 5,6 тис – великої рогатої худоби, 22,8 тис. – свиней, 11,1 тис.- овець та кіз. Перед забоєм усі тварини піддані клінічному огляду.