ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ!

З 01 жовтня 2019 року розпочнуть діяти нові бюджетні рахунки для сплати податків і зборів
У зв’язку з переходом на міжнародні номери банківського рахунка (IBAN) з 01 жовтня 2019 року здійснюється заміна рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевого бюджетів (29 літерно-цифрових символів) із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку – не більше 14 цифрових символів.
Отже, починаючи з 01 жовтня 2019 року діють нові реквізити бюджетних рахунків для сплати податків, зборів і платежів, відкритих відповідно до вимог стандарту IBAN.