Господарський суд залучив до справи результати дослідження рівня обізнаності споживачів про торгову марку “Корвалол Corvalolum” за клопотанням АТ “Фармак” і призначив дату нового слухання

28 серпня відбулося підготовче судове засідання в справі щодо добре відомого позначення «Корвалол Corvalolum», в ході якого судом були розглянуті клопотання позивача – ПрАТ ФФ Дарниця про залучення АТ «Фармак» як співвідповідача по справі та клопотання АТ «Фармак» про залучення висновку соціологічного опитування споживачів щодо ДВ «Корвалол Corvalolum» як доказу у даній судовій справі.
Обидва клопотання були задоволені у повному обсязі.
Підготовче засідання було відкладене до 04 вересня 2019 р.
“«Фармак» захищає своє ексклюзивне право на добре відоме позначення «Корвалол Corvalolum». Що стосується Єдиного державного реєстру добре відомих знаків. Згідно чинного законодавства України не існує Єдиного державного реєстру добре відомих знаків, є лише Перелік, який ведеться уповноваженою установою. Добре відомий знак «Корвалол Corvalolum» на сьогодні є чинним незалежно від наявності або відсутності у Переліку, таким чином, рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017р. про визнання знака «Корвалол Corvalolum» добре відомим в Україні на ім’я Акціонерного товариства «Фармак» для товарів 5 класу МКТП станом на 01.12.2002р. та наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2017р. № 1037 є дійсними та не є скасованими. Натомість, вказані Рішення та Наказ є такими, що набрали чинності від дати їх прийняття, і продовжують залишатися чинними”, – зазначив Дмитро Таранчук, директор з правового забезпечення АТ «Фармак»
Відповідно до п. 7.6 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 15.04.2005 № 228 (надалі – Порядок) Рішення Апеляційної палати, прийняте за результатами розгляду заяви, набирає чинності з моменту затвердження його наказом Державної служби.
Відповідно до п. 7.8 Порядку Знак, визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати, заноситься до Переліку знаків, визнаних добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Перелік), що ведеться Державною службою. До Переліку вносяться дані щодо: – дати набрання чинності рішенням, яким визнано, що знак став добре відомим в Україні; – дати, на яку знак став добре відомим в Україні; – повного найменування, місцезнаходження юридичної особи – власника знака; прізвища, імені, по батькові місця проживання для фізичної особи – власника знака; – зображення знака; – переліку товарів і/або послуг, для яких знак визнано добре відомим в Україні.
Отже, чинність прав на добре відомий знак виникає з моменту затвердження Рішення Апеляційної палати наказом Мінекономрозвитку, а не з моменту внесення відомостей про нього до Переліку.
ДОВІДКА:
Компанія «Фармак» створена на базі Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова, який спеціалізувався на виробництві фармацевтичних субстанцій та рентгеноконтрастних засобів на території колишнього Радянського Союзу.
У 1995 році завод з хімічного виробництва перетворився на потужне фармацевтичне підприємство з виготовлення готових лікарських форм, що стало початком нової ери в житті компанії.
Підготовка до виробництва Корвалолу почалась ще Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М. В. Ломоносова. Правонаступником якого є «Фармак».
Розробник препарату старший хімік – Яковлева В. Я. Перша партія лікарського засобу «Корвалол» була випущена на підставі наказу заводу ім. М. В. Ломоносова від 15.10. 1960
З того часу завод ім. М. В. Ломоносова був єдиним виробником препарату «Корвалол» на території колишнього СРСР.
З 1991 року «Фармак» єдиний виробник цього лікарського засобу на пост радянському просторі.
При цьому ТМ «Корвалол» захищена в 15 країнах Європи та Середньої Азії: Німеччина, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Білорусь, Молдова, Румунія, Болгарія, Туркменістан, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Таджикистан, Киргизстан та Казахстан. Використання знака «Корвалол Corvalolum» загалом підтверджується упаковками за період з 1991 по 2001 роки включно.