Гвардійці на мітингу до Дня пам’яті захисників України

В Україні 29 серпня відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Таку пам’ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський, про підписання документа глава держави поінформував під час урочистостей 24 серпня.
Гвардійці військової частини 3029 НГУ прийняли участь у заході з вшанування загиблих побратимів. На алеї захисників України, що знаходиться у парку Металургів відбувся церковний молебень та покладання квітів до меморіалу загиблих воїнів. Серед присутніх були представники органів місцевої влади, матері та родичі загиблих військовослужбовців, а також представники військових формувань та правоохоронних органів.
По закінченню мітингу присутні були запрошені на Капустяне кладовище для відвідування могил загиблих воїнів куди їх доставив безкоштовний автобус.
#3029NGU