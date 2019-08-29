Музичний драйв до Дня Незалежності: квартирник гурту «БарабанЗА» на UA: ЗАПОРІЖЖЯ

23 серпня до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України на Суспільному Запоріжжя відбувся квартирник гурту «БарабанЗА».
«”Квартирник на Суспільному” – це майданчик для підтримки запорізьких музикантів, своєрідне нагадування місту про те, що воно є не лише індустріальним, але й культурним. У нас була вимушена пауза в проєкті, і в цей час ми отримували велику кількість повідомлень, особисто при зустрічі люди запитували, коли будуть квартирники, чому скасували і так далі. Ми зрозуміли, що справа хороша і треба продовжити. Тож разом із гуртом “БарабанЗА” стартувала, скажімо так, друга хвиля квартирників на UA: ЗАПОРІЖЖЯ», — розповіла продюсерка UA: ЗАПОРІЖЖЯ Наталія Андреєва.
Задумано цей проєкт як зустрічі музикантів і шанувальників музики в студії Суспільного. Перші два квартирники відбулися в лютому й березні, а перерва пов’язана з проведенням президентських та парламентських виборів: і команда, і технічний ресурс Суспільного Запоріжжя були повністю задіяні в процесі підготовки й створення спецпроєктів та ефірів про виборчий процес, кандидатів, перебіг кампаній тощо. Надалі «Квартирник на Суспільному» планується проводити щомісяця.
Наталія Андреєва назвала дати, яким будуть присвячені квартирники:
«Відтепер квартирники будуть виходити щомісяця: ми хочемо присвячувати кожен певній даті. У вересні – День миру, 21 число. У жовтні День захисників України. У листопаді ми будемо нагадувати про дати, пов’язані з українськими революціями, з українською боротьбою за незалежність. Їх потрібно відзначати, і не тільки сумними постами й картинками, а й патріотичною музикою. Музикою, яка розвивається і надихає на боротьбу, надихає на розбудову. У грудні ми квартирником відзначимо найулюбленіше свято дітей усіх поколінь і будь-якого віку – День святого Миколая».
Упродовж години велика студія телеканалу UA: ЗАПОРІЖЖЯ сповнилася африканськими, азійськими та причорноморськими ритмами. На годину ті, кому пощастило потрапити до студії, занурилися в атмосферу невимушеного літнього свята. Глядачі, яким до початку концерту роздали шумо-ритмові інструменти, включалися в гру разом з музикантами, а решта – підтримували настрій вечора, відбиваючи ритм ногами та плескаючи в долоні. Серед гостей квартирника були компанії друзів та родини. Деякі з них поділилися враженнями від концерту.
Студентка магістратури Київського національного університету культури і мистецтв (музичний напрям)Олександра Шаламова:
«Дивовижно! Під великим враженням від квартирника. Ритми барабанів, які вводять в якийсь транс, переносять тебе з України до племен Африки, в Туреччину, до берегів Чорного моря. Варто тільки заплющити очі й віддатися музиці. Шалена енергетика від людей, що знаходились на сцені. Відчувається їхня повна закоханість у свою справу і відданість їй. Слухаєш, надихаєшся і хочеш творити теж! Дуже вдячна за подаровані емоції! Бажаю творчих успіхів і не зупинятися на досягнутому!»
Бухгалтерка, учасниця руху авторської пісні Олена Суровикіна та її донька Дар’я Суровикіна, студентка Запорізького музичного училища, постійна учасниця концертів і конкурсів авторської пісні:
«Дякуємо за таке маленьке свято! Це був дуже яскравий вечір. Нам було цікаво почути концерт ударних у такій кількості, адже з власного досвіду знаємо, як важливо тримати ритм своєї партії, а в такому великому гурті – це вдвічі важче. Ще хочеться відзначити факти, які розповідав керівник гурту, та подякувати йому за корисну й цікаву інформацію. І велика вдячність саме організаторам цього дійства! У наш час це дуже тяжка, але й разом з тим важлива праця: організовано зручну систему реєстрації, завжди зустрічають з посмішками, комфортні крісла та освітлення в залі, різнобічні напрямки в музиці, драйв і відчуття свята. Ще раз дякуємо за можливість цікаво проводити час разом з вами! Бажаємо вашому проєкту багато глядачів і нових цікавих зустрічей!»
Засновник гурту «БарабанЗА» Денис Васильєв розповів про свої відчуття від формату квартирника в телевізійній студії:
«Це наш перший квартирник на Суспільному. І це цікавіше, ніж просто виступати в ефірі для операторів з камерами. Атмосфера дуже гарна. Камер майже не було відчутно, бо були глядачі, і вони були задіяні. Якби це був квартирник у справжній квартирі, десь вдома в кухні, то до нас би мабуть приєдналися сусіди, «граючи» на батараєях або грюкаючи нам у підлогу, а в студії є можливість грати на повну. Ми завжди працюємо вживу, на будь-яких локаціях, і на вулиці багато виступаємо, але, наприклад, у нас з’явилися справжні африканські дерев’яні барабани, і коли погода вогка, вони не можуть звучати як повинні. У студії ж вони зазвучали. Для нас такий квартирник – це цікавий формат і дуже приємний» .
23 серпня на сторінці в мережі Фейсбук відбувалася пряма трансляція квартирника гурту «БарабанЗА». Записапис концерту вийде в ефір незабаром, тож стежте за програмою UA: ЗАПОРІЖЖЯ. Також нагадаємо, що 24 серпня на телеканалі транслювався запис попереднього квартирника – виступ гурту «Banderstad».
Щоб потрапити на наступний «Квартирник на Суспільному», стежте за анонсами у Фейсбуці і на сайті UA: ЗАПОРІЖЖЯ та реєструйтеся за посиланями.
Джерело: UA: ЗАПОРІЖЖЯ