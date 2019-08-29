Власники запорізької нерухомості сплатили до місцевих бюджетів 81,4 мільйона

У січні-липні цього року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 81,4 мільйона гривень податку на нерухоме майно, що на 15,3 мільйона або 23 відсотки більше, ніж торік.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, надходження від юридичних осіб склали 60,7 мільйона, що перевищило минулорічну сплату на 8 мільйонів або на 15 відсотків. Власники нерухомості-фізичні особи перерахували до бюджетів громад 20,6 мільйона, що на 7,2 мільйона або на 54 відсотки більше, ніж за сім місяців 2018 року.
Зокрема, від оподаткування нерухомого майна місцева скарбниця Запоріжжя отримала 27,4 мільйона, до бюджетів Мелітопольщини та Веселівщини спрямовано 13,2 мільйона, Якимівщини та Приазов’я – 10,2 мільйона, Вільнянського, Запорізького, Новомиколаївського районів – 8,5 мільйона, Бердянщини та Приморська – 7,5 мільйона тощо.
Усього у Запорізькій області цей податок сплачують 4 тисячі підприємств, установ і організацій та 19716 громадян. Вони володіють об’єктами нерухомого майна, площа яких перевищує 60 квадратних метрів для квартир, 120 квадратних метрів – для будинків і 180 квадратних метрів – для різних типів нерухомості.
Головне управління ДФС у Запорізькій області