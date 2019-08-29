З підпільного цеху вилучено алкогольного фальсифікату на 663 тисячі гривень

Співробітники податкової міліції фіскальної служби Запорізької області ліквідували підпільне виробництво алкоголю та вилучили із незаконного обігу велику партію фальсифікату.
В рамках проведення операції “Акциз 2019” та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України оперативники встановили, що в місцях масового відпочинку громадян на узбережжі Азовського моря та через спеціально створені аккаунти у системі обміну повідомленнями типу мобільних додатків здійснюється незаконна реалізація фальсифікованого алкоголю.
За результатами заходів, проведених на території м. Запоріжжя та ще двох населених пунктів регіону, виявлено та ліквідовано підпільний цех, організований місцевим жителем, в якому незаконно виготовляли фальсифіковане вино. При цьому під час виробництва використовувалися ароматизатори з різними фруктовими смаками та спирт.
Під час обшуків вилучено та передано на відповідальне зберігання майже 3,5 тисячі літрів вина та 575 літрів спирту, розфасованих у пластикові ємності, а також барвники-ароматизатори та обладнання для виготовлення та розливу фальсифікованої алкогольної продукції.
Всього вилучено підакцизних товарів вартістю 663 тисячі гривень. Наразі триває слідство.
Головне управління ДФС у Запорізькій області