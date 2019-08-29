ЗНУ за присутністю в інтернет-просторі – абсолютний лідер регіону за рейтингом Webometrics

Webometrics Ranking of World’s Universities опублікував літній рейтинг світових університетів за рівнем їх присутності в інтернет-мережі. Серед українських закладів вищої освіти Запорізький національний університет впевнено увійшов до його безсумнівних лідерів і посів 13 позицію. Для порівняння: станом на січень 2017 року ЗНУ посідав 14 місце в рейтингу, у 2016 році університет посідав31 місце в зимовому рейтингу(на початку року) та22 – у літньому. У зимовому рейтингу 2015 року ЗНУ посідав 31 сходинку. При складанні рейтингу враховується кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту навчального закладу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів. Тобто оцінюється змістовий й інформаційний складник web-сайту університету.
Оцінювалися більше 27 000 університетів та інших начальних закладів з усього світу. Свої рейтингові веб-місця отримали 300 закладів вищої освіти України. Так, серед них Запорізький національний університет посів 13 місце
і став першим у Запорізькій області, а також випередив інші провідні заклади вищої освіти.
Як відомо, результати досліджень Webometrics публікуються двічі на рік – у січні та липні. Новий web-рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities складений з урахуванням систематизованих даних. Для рейтингу визначають місце навчальних закладів відповідно до ступеня представлення своєї діяльності в інтернет-просторі, застосовуючи свою власну методологію оцінки. В основу рейтингу покладено чотири критерії. Кожен критерій має певний ваговий коефіцієнт, відповідно до його значущості.
Для довідки. У рейтингу інші запорізькі ЗВО отримали такі показники: зокрема, Запорізька політехніка – 40 позиція, Мелітопольський педагогічний держуніверситет – 82, медуніверситет – 104, Бердянський педуніверситет – 126, Бердянський університет менеджменту – 158, Класичний приватний університет – 179, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – 226, Мелітопольський інститут екології – 303.
Рейтинг: http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine
Прес-служба ЗНУ