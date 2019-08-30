Досудова пробація – неупереджена сторона для правосуддя

Однією з найважливіших функцій служби пробації є досудова. Співробітники уповноважених органів з питань пробації забезпечуються збір інформації про правопорушника з метою надання допомоги суду у визначенні найбільш ефективного для даної особи виду покарання (позбавлення волі чи іншого альтернативного покарання) на основі прогнозу подальшої поведінки особи та можливостей її виправлення у в’язниці чи на волі.
Запорізька область за кількістю винесених судами ухвал про складання досудових доповідей входить в першу десятку по Україні. З початку року до уповноважених органів з питань пробації Запорізької області надійшло 1014 ухвал суду про складання досудових доповідей.
Найбільшу кількість вищевказаних ухвал отримано уповноваженими органами з питань пробації Бердянського міськрайонного відділу – 293 або 29 % від загальної кількості отриманих по області ухвал та Токмацького районного відділу – 135 або 13 %.
Співробітниками служби пробації підготовлено 920 (91 %) досудових доповідей, з них 588 (64 %) за участю обвинуваченого, 616 (67 %) – з висновком про можливість виправлення без обмеження або позбавлення волі.
Ця функція дає суду можливість отримати додаткову інформацію про особу, яка не завжди може бути отримана в ході слідства та судового засідання, дозволяє застосувати програми виправлення засудженого, якщо судом йому буде призначено альтернативний вид покарання.
Значне місце в соціальному дослідженні особистості займають різного роду бесіди з правопорушником, його близькими, рідними, колегами, друзями. Тому, виконання цієї функції вимагає від працівників служби певних знань у галузі психології та педагогіки.
Підготовлений службою пробації висновок сприятиме суду у винесенні правильного вироку, а надалі сприятиме офіцерові пробації у його роботі з виправлення злочинця.
Філія Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області
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З повагою, філія Державної установи “Центр пробації” в Запорізькій області
Досудова пробація – неупереджена сторона для правосуддя
Однією з найважливіших функцій служби пробації є досудова. Співробітники уповноважених органів з питань пробації забезпечуються збір інформації про правопорушника з метою надання допомоги суду у визначенні найбільш ефективного для даної особи виду покарання (позбавлення волі чи іншого альтернативного покарання) на основі прогнозу подальшої поведінки особи та можливостей її виправлення у в’язниці чи на волі.