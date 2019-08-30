Податкова служба Запорізької області розпочала свою діяльність

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 682-р “Питання Державної податкової служби”, згідно з наказом ГУ ДПС у Запорізькій області від 29 серпня 2019 року №10 Головне управління ДПС у Запорізькій області розпочало виконання функцій і повноважень Головного управління ДФС у Запорізькій області, що припиняє свою діяльність.
З цього дня державна податкова служба у Запорізькій області реалізовуватиме державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС.
У структурі податкової служби області на правах відокремлених підрозділів створені територіальні управління, які виконуватимуть повноваження Головного управління ДПС на відповідній території:
Олександрівське управління у м. Запоріжжі ГУ ДПС у Запорізькій області – територія Олександрівського, Шевченківського та Комунарського районів м. Запоріжжя;
Вознесенівське управління у м. Запоріжжі ГУ ДПС у Запорізькій області – Вознесенівський, Дніпровський, Заводський та Хортицький райони м. Запоріжжя;
Бердянське управління – м. Бердянськ, Бердянський та Приморський райони;
Пологівське управління – Пологівський, Більмацький та Розівський райони;
Оріхівське управління – Оріхівський та Гуляйпільський райони;
Токмацьке управління – м. Токмак, Токмацький та Чернігівський райони;
Василівське управління – Василівський та Михайлівський райони;
Мелітопольське управління – м. Мелітополь, Мелітопольський та Веселівський райони;
Якимівське управління – Якимівський та Приазовський райони;
Енергодарське управління – м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровський та Великобілозерський райони;
Вільнянське управління – Вільнянський, Новомиколаївський райони;
Запорізьке управління – Запорізький район.
Докладна інформація про структуру, контакти та адреси територіальних органів розміщена на сайті податкової служби: http://zp.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/teritorialni-organi.
Головне управління ДПС у Запорізькій області