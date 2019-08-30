Від власників запорізьких VIP-автівкок бюджети громад отримали 4,4 мільйона гривень

До місцевих бюджетів Запорізької області з початку року надійшло 4,4 мільйона гривень транспортного податку. Зокрема, громадяни, які володіють елітними авто, сплатили 1 мільйон 262 тисячі, запорізькі компанії перерахували до скарбниць 3 мільйони 112 тисяч.
До міської казни обласного центру забезпечено понад два мільйони, до бюджетів м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів спрямовано 364 тисячі, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 339 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 334 тисячі, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 329 тисяч, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 308 тисяч, Василівського та Михайлівського районів – 247 тисячі, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 210 тисяч тощо.
Усього на Запоріжжі 125 громадян та 142 підприємства і установи мають легкові автомобілі із середньоринковою вартістю понад півтора мільйона гривень та з датою випуску до п’яти років.
З переліком таких автівок можна ознайомитись на сайтах ДПС та Мінекономрозвитку за посиланнями:
http://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/334862.html;
http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.
Річна ставка транспортного податку складає 25 тисяч гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області