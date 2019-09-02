5 років відділяють нас від трагічних подій Іловайської битви. З цієї нагоди, в ході заходів по вшануванню пам’яті Героїв Іловайської битви та полеглих Героїв за Україну, в центрі культури та дозвілля військової частини 3029 НГУ проведено кінолекторій «Пам’ятаємо Іловайськ 2014». Кінолекторій підготував і провів голова ради ветеранів військової частини 3029 підполковник запасу Юрій Рубан.
Військовослужбовці уважно слухали спогади з книги «Добробати» та книг Романа Зіненка «Війна, якої не було. Хроніка Іловайської Трагедії» про ситуацію, яка склалася в серпні 2014 року. Але найбільше їх вразили сюжети з документальних фільмів «Тіні Іловайську» та «Іловайськ: репортаж із пекла».
Наприкінці заходу Юрій Григорович звернувся до бійців: «Нехай час минає, але біль втрат в Іловайській битві ще довго буде нагадувати про себе. В нашій пам’яті назавжди залишаться Герої, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, але ми не забудемо і ту підлість вояків сусідньої держави, що порушила наші кордони» – зазначив він.
#3029NGU
Пам’ятаємо Іловайськ 2014
5 років відділяють нас від трагічних подій Іловайської битви. З цієї нагоди, в ході заходів по вшануванню пам’яті Героїв Іловайської битви та полеглих Героїв за Україну, в центрі культури та дозвілля військової частини 3029 НГУ проведено кінолекторій «Пам’ятаємо Іловайськ 2014». Кінолекторій підготував і провів голова ради ветеранів військової частини 3029 підполковник запасу Юрій Рубан.