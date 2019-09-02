Уряд «Зе!»: що цікавого у новому Кабміні?

Верховна Рада ІХ скликання розпочала роботу і разом із президентом Володимиром Зеленським представила новий Кабінет міністрів України. Його очолив юрист і заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук. Чим прикметний новий Кабмін, проаналізував Центр громадського моніторингу та контролю.
Монобільшість. До Кабміну не потрапили представники опозиції. Раніше в інтерв’ю лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявляв, що уряд не буде сформований за квотним принципом.
«Ми вважаємо, що повинен бути принцип професіоналізму. Я вважаю, що це абсолютно правильна і коректна позиція», – сказав Разумков.
Менше урядовців. У новому Кабміні працюватиме лише 17 міністрів, тим часом як у попередньому було аж 25 посадовців. Зникла посада першого віце-прем’єр-міністра. Віце-прем’єр-міністрів призначено лише двох – Дмитра Кулебу та Михайла Федорова. Перший є віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, а другий – віце-прем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації України.
Переформатування міністерств. У новому уряді кількість міністерств скоротилась на 4: з 19 до 15 відомств. Як окрема інституція зникло Міністерство аграрної політики та продовольства, натомість з’явилось міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Міністерство екології об’єднали із енергетичним відомством й утворили Міністерство енергетики та захисту довкілля України. Також з’явилось об’єднане Міністерство культури, молоді та спорту. Замість двох відомств, присвячених питанням ветеранів й окупованих територій, постало єдине Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Натомість з’явилось абсолютно нове Міністерство цифрової трансформації.
Два міністри з уряду Гройсмана. Оксана Маркарова, яка 2018 року обійняла посаду міністра фінансів, буде очолювати це відомство і в новому уряді. Також у міністерському кріслі залишився Арсен Аваков. Він і далі керуватиме Міністерством внутрішніх справ. За словами Олексія Гончарука, це рішення було ухвалене, зважаючи на умови війни, але процесом реформування МВС новий прем’єр не задоволений.
«Одна з реформ, яка не відбулася, – реформа поліції. Була реформа патрульної служби і далі вона не пішла. Реформу кримінальної поліції треба продовжувати», – зазначив він.
Ґендерний баланс. З-поміж 17 членів Кабміну 35% становлять жінки. Вони очолили 6 міністерств. У попередньому уряді також було 6 жінок. Середній вік нових міністрів – 39 років.
Експерти звертають увагу на те, що монобільшість нового Кабміну може створити в Україні президентську форму правління. Водночас пропрезидентська більшість у всіх гілках влади дозволяє впроваджувати реформи без жодних перешкод. Чи скористається влада цією можливістю, покаже час.
Уряд «Зе!»: що цікавого у новому Кабміні?
Верховна Рада ІХ скликання розпочала роботу і разом із президентом Володимиром Зеленським представила новий Кабінет міністрів України. Його очолив юрист і заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук. Чим прикметний новий Кабмін, проаналізував Центр громадського моніторингу та контролю.