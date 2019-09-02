Виступ музичного гурту «3029» на студентському святі

Музичний гурт «3029» 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України подарував свої улюблені хіти студентам Запорізького коледжу радіоелектроніки Запорізького Національного Технічного Університету. Також гвардійці розповіли студентам про особливості військової служби у лавах Національної гвардії України та запросили всіх бажаючих студентів, після закінчення учбового закладу обрати професію військовослужбовця за своїми фаховими здібностями.
Свято початку нового навчального року відзначалось творчими виступами вихованців навчального закладу. Лунали слова привітання та побажання від викладачів та керівництва навчального закладу.
Сюрпризом наприкінці свята, для усіх присутніх, стала поява музичного бенду «3029» який вразив студентів своїм запальним виступом відомих українських хітів.
«Круте виконання, такого я ще не чув. Армійці вміють співати…» – поділився Максим, студент першого курсу коледжу.
#3029NGU