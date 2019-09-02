Запорізькі податківці видали платникам 31 тисячу електронних ключів

За вісім місяців 2019 року за послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту звернулись 12 тисяч клієнтів. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, податківці видали платникам 31 тисячу кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Він зазначив, що представники бізнесу та громадськість за допомогою електронних ключів мають можливість отримувати десятки податкових сервісів онлайн, більшість яких доступні в Електронному кабінеті (https://cabinet.tax.gov.ua/), а також взаємодіяти з іншими державними органами.
У м. Запоріжжя та області працюють три пункти Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг за наступними адресами:
– м. Запоріжжя, вул. Паркова, буд. 4а, 1-й пов.;
– м. Бердянськ, просп. Праці, буд. 20, каб. 219, тел.: (06153) 3-86-63;
– м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. 31, каб. 103, тел.: (0619) 42-29-20.
Реєстрація користувачів здійснюється з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, по п’ятницях – з 9:00 до 16:45, перерва – з 13:00 до 13:45.
Також на даний час платники користуються можливістю дистанційно формувати нові сертифікати. Для цього необхідно завантажити останню версію безкоштовного програмного забезпечення ІІТ Користувач ЦСК-1 на сайті http://acskidd.gov.ua.
Головне управління ДПС у Запорізькій області