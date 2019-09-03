Бліц опитування: Який Ваш особистий рекорд у плаванні?

1.Олександр, працює охоронником:
-Плаваю у воді як топор. Тобто жодних рекордів не маю. Більш того, я вже років із 15 оминаю Дніпро, плавати або ж купатися в ньому мені зовсім не подобається, річкова вода здається мені брудною, в ній безліч організмів та істот, від мікробів до гадюк.
2.Аліса, студентка:
-В школі заліки здавала на добре. Взимку купую абонемент до басейну, але це не для рекордів, а заради здоров’я , тримати себе у тонусі, мати гарний настрій.
3.Миколай, інженер:
-На швидкість пливу у межах першого разряду, це якщо стометрівку проплисти за 1 хвилину і 5 секунд. До середини Дніпра точно допливу, а далі не знаю, не пробував.
4.Дана, студентка:
-Якщо на надувному матрасі плисти, то можу довго, хоч з півдня. Ну а власноруч навіть не знаю. На пляжі до буйків допливаю неспішно, і потім на берег.
5.Євгенія, фармацевт:
-Як більшість з нас купається у Дніпрі? Зайшли, поплескалися трохи, ну можливо кілька метрів проплили, та й на берег. Отак і я. Якщо мені доведеться опинитися у воді, далеко від берега, то хвилин 10 мабуть протримаюся, а потім не знаю що буде.