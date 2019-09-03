Переплисти Дніпро, але не поперек, а вздовж

Український майстер спорту з плавання Михайло Романішин намагається встановити світовий рекорд пропливши увесь Дніпро від кордону із Білорусью до Чорного моря. І першого вересня пловець доплив до Запоріжжя. Власними враженнями від нашого міста спортсмен поділився у соцмережі, написавши що місто йому сподобалося, і що дніпрову воду в межах Запоріжжя він вважає найчистішого у порівнянні з іншими містами, де йому довелося плисти.
Взагалі мета цього запливу не тільки спортивний рекорд, але й екологічне питання, тобто привернути увагу суспільства до стану дніпрової води. Спортсмена у його мандрівці супроводжує катер та група супроводу, яка моніторить стан та якість води. До Запоріжжя пловець дістався на 27 день запливу, у середині вересня планує доплисти до Херсону. Щоденно Михайло пливе по 12 годин долаючи відстань у 30 кілометрів.
Олександр Максимов