Кар’єрний радник – ментор у започаткуванні власної справи

Всіх, хто вважає, що улюблена справа може бути лише хобі і не має перспектив перетворитися на вдалий бізнес, можуть заперечити успішні підприємці, які відкрили власний бізнес за підтримки державної служби зайнятості.
Започаткував власний бізнес, по – перше, працюєш сам на себе і ні від кого не залежиш. А по – друге, займаєшся улюбленою справою, що приноситиме не тільки гроші, але й задоволення.
Організація власного бізнесу – справа не з легких. Необхідні і кошти, і знання, і професійні навички, і ще багато іншого. Тому на всіх етапах, як започаткування, так і провадження підприємницької діяльності, важлива своєчасна інформаційна та консультаційна допомога.
Державна служба зайнятості має можливість допомагати охочим безробітним громадянам у започаткуванні власної справи. З цією метою їм надається організаційна, правова та фінансова підтримка; організовується навчання основам підприємницької діяльності.
Безробітним, які не можуть бути працевлаштовані у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності.
Якщо ви плануєте розпочати власний бізнес, то прикладом можуть бути успішні люди, які вже за направленням служби зайнятості пройшли навчання підприємницької діяльності, обрали бізнес-ідею, захистили бізнес-план та одержали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
Практика показує, можна з невеликими коштами зробити затребуваний продукт, надавати унікальні або просто необхідні послуги – і стати успішним.
А кар’єрний радник завжди готовий допомогти як на початку створення власного бізнесу, так і на всіх етапах його впровадження.
«Аналіз напрямів підприємницької діяльності колишніх безробітних свідчить, що зареєстровано види діяльність в сфері сільського господарства, надання побутових послуг населенню, вантажного перевезення, торгівлі. В цьому році відкрито салон – перукарню та салон краси, відкрито туристичне агентство, організована діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку й аудиту, виробництва меблів для офісів і підприємств торгівлі, відкрила свої двері хлібопекарня.
Одержавши матеріальне забезпечення для організації власної справи, колишні клієнти служби зайнятості – підприємці-початківці звертаються до фахівців центрів зайнятості за подальшими консультаціями, а інші – вступають у відношення зі службою вже як партнери по підбору працівників у свій бізнес», – інформує директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додатково: Протягом 2019 року центрами зайнятості здійснено одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 121 громадянам, які зареєструвались як суб’єкти підприємницької діяльності в сфері торгівлі, сільського господарства, надання побутових послуг населенню та ін. Із загальної чисельності осіб, які отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю 43 жінки, 2 осіб – інвалідів, 43 – молодь у віці до 35 років.
Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ОЦЗ,тел.233-11-47