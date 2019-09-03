За пропозицією Володимира Буряка місто профінансує роботу мобільної екологічної лабораторії

З бюджету міста будуть виділені кошти для забезпечення функціонування мобільної екологічної лабораторії. Відповідний проект рішення було підготовлено за дорученням міського голови Володимира Буряка. Це питання має бути розглянуте на найближчій сесії міської ради.
Пересувна лабораторія для моніторингу довкілля була придбана у Запоріжжі на умовах співфінансування обласного та міського бюджетів. Придбали її для ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України».
Наступним питанням, яке було необхідно вирішити, стало виділення коштів для забезпечення роботи лабораторії. Розглядалися різні варіанти вирішення проблеми, адже лабораторія не належить місту. Зокрема питання піднімалося у серпні під час наради, присвяченої результатам реалізації Меморандуму, підписаного між Запорізькою міською радою та промисловими підприємствами міста. Захід пройшов під керівництвом міського голови Володимира Буряка.
Учасники наради запропонували звернутися до міністерства охорони здоров’я з пропозицією виділити кошти для фінансування роботи лабораторії. Адже лабораторний центр знаходиться у підпорядкуванні міністерства. Але з цим не погодився міський голова. Володимир Буряк наголосив, що звернення до міністерства можливо й вирішить проблему, але це займе багато часу. Тому необхідно шукати інші варіанти.
Міський голова Володимир Буряк за підсумками наради доручив управлінню з питань екологічної безпеки міської ради, а також своєму раднику Валерію Еделєву опрацювати варіанти виділення коштів з бюджету міста для забезпечення роботи мобільної лабораторії, підготувати відповідний проект рішення міської ради.
На даний момент поставлене завдання виконане. Проект рішення підготовлений. Згідно з ним з бюджету міста планується виділити понад 575 тисяч гривень для забезпечення роботи мобільної лабораторії. Питання має бути розглянуте на вересневій сесії міської ради. Остаточне рішення залежатиме від депутатів міської ради.
За пропозицією Володимира Буряка місто профінансує роботу мобільної екологічної лабораторії
З бюджету міста будуть виділені кошти для забезпечення функціонування мобільної екологічної лабораторії. Відповідний проект рішення було підготовлено за дорученням міського голови Володимира Буряка. Це питання має бути розглянуте на найближчій сесії міської ради.