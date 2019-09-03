Запорізькі роботодавці забезпечили майже 5,4 мільярда гривень ЄСВ

У січні-серпні 2019 року запорізькі платники податків спрямували до Пенсійного і соціальних фондів 5 мільярдів 386 мільйонів гривень єдиного соціального внеску (за оперативною інформацією та без даних великих підприємств, які знаходяться на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, рівень минулорічних надходжень перевищено на 857 мільйонів.
Середньомісячна сплата ЄСВ цього року зросла на 107 мільйонів – кожного місяця роботодавці направляють до фондів близько 673 мільйонів.
Серед найбільших платників єдиного соцвнеску – підприємства сфери виробництва електроенергії, охорони громадського порядку та безпеки, державного управління тощо.
Суб’єкти господарювання м. Запоріжжя забезпечили – 2 мільярди 873 мільйони, м. Енергодар – 637,6 мільйона, м. Мелітополь і Мелітопольського району – 481,6 мільйона, м. Бердянськ і Бердянського району – 324 мільйони, Вільнянського району – 108 мільйонів, Василівського – майже 106 мільйонів, м. Токмак і Токмацького району – сто мільйонів, Пологівського району – 92,5 мільйона, Запорізького району – 90,6 мільйона та Оріхівського району – 77,6 мільйона тощо.
Головне управління ДПС у Запорізькій області