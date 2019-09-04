Запорізькі платники поповнили держбюджет на 6,3 мільярда гривень

За вісім місяців від платників податків Запорізької області до державного бюджету надійшло 6 мільярдів 310 мільйонів гривень (без показників великих платників податків, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, який наголосив, що порівняно з аналогічним періодом минулого року до державної скарбниці сплачено на 1,8 мільярда або на 41 відсоток більше.
За інформацією Руслана Рачинського, податок на прибуток, податок на додану вартість і податок на доходи фізичних осіб – лідери у доходах державної казни, їх частка склала майже 86 відсотків від загальних надходжень.
Так, у січні-серпні забезпечено два мільярди 208 мільйонів гривень податку на додану вартість, що на 158 мільйонів або на 8 відсотків більше, ніж торік.
Запорізькі компанії спрямували 1,9 мільярда гривень податку на прибуток. Ця сума перевищила минулорічну сплату на 1,4 мільярда.
З доходів запорізьких платників бюджет отримав 1 мільярд 259 мільйонів ПДФО, що на 187 мільйонів або на 17,4 відсотка більше показників січня-серпня 2018 року.
На 61,5 мільйона або на 18 відсотків зросли надходження військового збору – всього за вісім місяців запоріжці перерахували 404 мільйони гривень.
Крім того, підприємства регіону направили до казни 260,7 мільйона гривень рентних платежів (+ 39 мільйонів) та 126,4 мільйона гривень екологічного податку (+29 мільйонів).
Головне управління ДПС у Запорізькій області