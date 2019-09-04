Змагання з боксу “Азовец – 2019”

Запорізька міська федерація боксу вітає збірну Запорізької області з першим командним місцем на престижній міжнародній мачевій зустрічі з боксу “Азовец – 2019”, яка проводилась 26-29 серпня 2019р. в курортному місті смт. Кирилівка серед збірних команд: Азербайджану, Молдови, України та
Запорізької області.
З рахунком 17:19 в вирішальних фінальних боях команда Запорізької області здобула перемогу!
Пишаємося боксерами, які привели збірну до перемоги, а саме:
Чепрасов Богдан – 38,5 кг;
Передрій Владислав – 43 кг;
Жарік Олександр – 50 кг;
Пархоменко Ілля – 56 кг;
Абдураімов Айдер – 54 кг;
Філіппов Кирило – 57 кг;
Маруєв Іван – 60 кг;
Балабін Олександр – 66 кг;
Нехорошев Кирило – 70 кг.
Бажаємо й надалі плідно працювати за ради гідних результатів! Молодці, так тримати!