Доходи місцевих бюджетів Запорізької області зросли на 887 мільйонів

До місцевих бюджетів Запорізької області у січні-серпні надійшло 6 мільярдів 212,5 мільйона гривень податків і зборів (без даних великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Сплачена сума на 887 мільйонів або на 16,7 відсотка перевищила надходження восьми місяців минулого року.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, близько 61 відсотка надходжень до бюджетів громад становить податок на доходи фізичних осіб. З початку року скарбниці отримали 3 мільярди 777,6 мільйона ПДФО, це на 561 мільйон більше, ніж торік.
Запорізькі підприємці спрямували 875 мільйонів гривень єдиного податку, що перевищило минулорічну сплату на 128 мільйонів. Зокрема, “спрощенці”-фізичні особи перерахували 608,6 мільйона, СГД-юридичні особи – 124,6 мільйона, сільгоспвиробники – 142 мільйони.
Також серед основних джерел доходів бюджету – плата за землю, якої у січні-серпні надійшло 788 мільйонів, зростання до показників минулого року склало 21 мільйон або 2,7 відсотка.
Підприємства регіону забезпечили 240,6 мільйона гривень податку на прибуток. Порівняно з 2018 роком суб’єкти господарювання збільшили відрахування на 155 мільйонів.
Крім того, до місцевих бюджетів сплачено 122 мільйони гривень екологічного податку, 158 мільйонів гривень рентної плати за використання природних ресурсів та майже 100 мільйонів гривень майнових податків.
Головне управління ДПС у Запорізькій області