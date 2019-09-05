Всеукраїнський фестиваль театрів-лабораторій «VIEfest» : цієї осені відбудеться у Запоріжжі

З 27 вересня по 29 вересня понад 30 театрів України візьмуть участь у театральному фестивалі Запоріжжя.
Цього року фестиваль планує бути більш масштабним і більш кількісним. Фестиваль вийде за межі особистого простору театр, а також за межі театральних фестивалів якими ми звикли їх бачити. Залучивши інші майданчики для виступів, фестивальна програма представить нові бачення театрального мистецтва та буде наповнена освітніми заходами – це надасть змогу учасникам організаторам та експертам вести вільний діалог. Як з приводу переглянутих вистав так і з приводу гострих питань розвитку сучасного театрального мистецтва.
У програмі фестивалю – заплановані покази експериментальних вистав та перформансів, проведення майстер – класів, ворк-шопів від практиків сучасного українського театру – експертів Максима Добролюбова (м.Київ) та Романа Шиндоровського (м.Мінськ, Білорусь).
Фестиваль охопить 6-ть Локацій – це відкриті сценічні майданчики та творчі простори міста Запоріжжя: Запорізький муніципальний театр-лабораторія «Ві», прилегла до театру територія, Студентський палац культури при Запорізькому національному університеті, Обласний краєзнавчий музей, «Платформа Дві Башти», БК «Орбіта» , Запорізький дитячий театр “СВіЯ”, Обласний центр молоді, також в рамках фестивалю відбудеться «Фестивальний Ленд-арт» – де майстри та художники зможуть презентувати свої авторські роботи.
Окрім офіційної частини відкриття фестивалю пройде у рамках демонстрації вуличної вистави за участю акторів Запорізького муніципального театру-лабораторії «Ві».
Фестивальна програма буде складатися з вистав, які презентують найновіші театральні думки втілені в неочікуваних формах та продемонструють різноманітність сучасного театру: театр імпровізації, вуличний театр, фізичний театр, музичний театр, нова драма, перформанси, сучасний ляльковий театр, театр абсурду, вербатім, плейбек-театр тощо.
Освітня програма фестивалю буде проводитися саме у локації Студентського осередку- акторський факультет ЗНУ де відбудуться : лекції та майстер-класи за участю акторів театрів, студентів, театральних педагогів та гостей фестивалю;
Єдиний театральний фестиваль Запоріжжя «VIEfest» (фр. «la vie» – життя). Цього року отримав нову назву (раніше «Золота Хортиця»). Який проходить з 2005 року, та кожного разу обирає новий напрямок та формат проведення. Спрямованість фестивалю визначається в обміні досвідом та пошуком інноваційних форм сценічного та театрального мистецтва. У фестивалі брали участь такі відомі діячі: В.Троїцький, В.Попов, Едзюн Єчіка, Н.Неждана, І. Борис.
Фестиваль відбудеться за підтримки Українського Культурного Фонду. Вхід на усі фестивальні заходи вільний.
Всеукраїнський фестиваль театрів-лабораторій «VIEfest» : цієї осені відбудеться у Запоріжжі
З 27 вересня по 29 вересня понад 30 театрів України візьмуть участь у театральному фестивалі Запоріжжя.