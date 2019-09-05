Запорізькі компанії спрямували до держбюджету понад 4,7 мільярда гривень митих платежів

Запорізькі компанії спрямували до держбюджету понад 4,7 мільярда гривень митих платежів

За вісім місяців поточного року суб’єкти господарювання Запорізького регіону сплатили до державного бюджету 4 мільярди 751,6 мільйона гривень митних платежів. Лише у серпні до казни надійшло 418,5 мільйона.
Переважну частину доходів держскарбниці сформували податки і збори, які перерахували промислові підприємства при ввезенні на митну територію України товарів для використання у виробничих процесах. Ці платежі з початку року перевищили 76 відсотків. Інші надходження з імпорту забезпечили суб’єкти невиробничих галузей (майже 24 відсотки).
Найбільші суми сплачені при митному оформленні машин, устаткування та транспорту – 37 відсотків, паливно-енергетичних товарів – 27 відсотків, металів та виробів з них – 12 відсотків, сільськогосподарських та продовольчих товарів – 9 відсотків, мінеральних продуктів – 7 відсотків та продукції хімічної промисловості – 6 відсотків.

Запорізька митниця ДФС

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