Запорізькі компанії спрямували до держбюджету понад 4,7 мільярда гривень митих платежів

За вісім місяців поточного року суб’єкти господарювання Запорізького регіону сплатили до державного бюджету 4 мільярди 751,6 мільйона гривень митних платежів. Лише у серпні до казни надійшло 418,5 мільйона.
Переважну частину доходів держскарбниці сформували податки і збори, які перерахували промислові підприємства при ввезенні на митну територію України товарів для використання у виробничих процесах. Ці платежі з початку року перевищили 76 відсотків. Інші надходження з імпорту забезпечили суб’єкти невиробничих галузей (майже 24 відсотки).
Найбільші суми сплачені при митному оформленні машин, устаткування та транспорту – 37 відсотків, паливно-енергетичних товарів – 27 відсотків, металів та виробів з них – 12 відсотків, сільськогосподарських та продовольчих товарів – 9 відсотків, мінеральних продуктів – 7 відсотків та продукції хімічної промисловості – 6 відсотків.
Запорізька митниця ДФС