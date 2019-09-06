Хореографія магістрантів ЗНУ відзначена золотим дипломом і 1 місцем Міжнародного фестивалю

Студенти факультету соціальної педагогіки та психології спеціальності «Театральне мистецтво» Запорізького національного університету взяли участь у Міжнародному фестивалі театрального мистецтва «FITAG», який проходив в Іспанії. Хореографічна вистава «Підступність та кохання» за мотивами однойменної п’єси Ф. Шиллера (хореограф-постановник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри акторської майстерності та дизайну ЗНУ Юліана Гончаренко) здобула «золото» цього престижного конкурсу.
За словами декана факультету соціальної педагогіки та психології ЗНУ Ольги Пономаренко, напередодні студентів запрошували виступити з цією ж виставою в Бельгійському королівському університеті в Льєжі. Там проходив 36 міжнародний студентський фестиваль «Театральні зустрічі», який щорічно збирає таланти з усього світу в Льєжі (Бельгія) – в Королівському університеті. А 2017 року саме представники факультету СПП отримали Диплом першого ступеня фестивалю в турецькій Бурсі.
Важко описати словами, наскільки емоційно та вдячно зустріла творчий доробок студентів соціальної педагогіки та психології фестивальна публіка в Іспанії. За програмою планувався лише один виступ артистів. Але організатори вмовили їх тричі представити спектакль на різних локаціях. І всюди зал зустрічав акторів бурхливими оваціями, кілька разів викликав на сцену. Більше того, їх потім не менш тепло зустрічали і на інших творчих майданчиках фестивалю, навіть у кав’ярнях та на вуличках Жирони. Під час фестивалю на артистів також чекало чимало фахових майстер-класів із акторської майстерності, екскурсії Жироною та Барселоною, зустріч із Міністром культури Каталонії тощо.
Для довідки. Дев’ятнадцятий театрально-фестивальний марафон FITAG тривав із 26 серпня до 3 вересня 2019 року. Крім України, на розсуд журі конкурсу представили свої творчі здобутки учасники з Італії, Румунії, Ізраїлю, країн Південної Америки: Бразилії, Колумбії, Аргентини тощо. Загалом на фестиваль надійшло близько 200 запитів із усіх куточків світу. Лише сім кращих творчих колективів, серед яких – і творча група Запорізького національного університету, визнані кращими.
Прес-служба ЗНУ