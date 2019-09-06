Курортний сезон-2019: запорізькі громади отримали понад три мільйони гривень туристичного збору

Під час курортного сезону до місцевих бюджетів Запорізького регіону сплачено 3 мільйони 76,5 тисячі гривень туристичного збору. Порівняно із червнем-серпнем минулого року надходження зросли майже на 1,8 мільйона.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, усього з початку року від готельєрів та власників баз відпочинку надійшло понад чотири мільйони гривень туристичного збору, що на 2,4 мільйона або на 143 відсотки більше, ніж за вісім місяців 2018 року.
Найбільші суми отримали місцеві бюджети Якимівщини та Приазов’я – 1 мільйон 462 тисячі, м. Запоріжжя – майже 1,3 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – понад 1,2 мільйона.
Усього у Запорізькій області зареєстровано 599 платників туристичного збору, зокрема, це: готелі, кемпінги, санаторно-курортні заклади, квартирно-посередницькі організації та інші.
У 2019 році ставки збору встановлені у таких розмірах: до 0,5 відсотка від мінімальної зарплати – для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі). Водночас кожна місцева рада самостійно приймає рішення щодо ставок туристичного збору.
Головне управління ДПС у Запорізькій області